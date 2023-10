Taylor Swift e Travis Kelce ufficialmente insieme | avvistati mano nella mano a New York

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tutti quanti stavano aspettando una conferma ufficiale:sono statimentre si tenevano perper la prima volta da quando la loro love story ha fatto il giro del mondo, e i media, i fan, chiunque, si chiedevano se fossero solo supposizioni, o ci stessero solo tenendo sulle spine prima di darci la conferma ufficiale.a New: i due stannoSecondo Page Six, la nuova coppia avrebbe cenato al Nobu a Newsabato ...

- The Eras Tour si aggiudica il sabato. Seguono L'esorcista: Il Credente e L'Ultima Volta Che Siamo Stati ...

Taylor Swift domina negli Stati Uniti Cineguru

Tutti quanti stavano aspettando una conferma ufficiale: Taylor Swift e Travis Kelce sono stati avvistati mentre si tenevano per mano ...Taylor Swift: The Eras Tour è ora nelle sale e il film non solo sta dominando il botteghino con il secondo giorno di apertura di ottobre più alto di sempre, con un punteggio altissimo da parte della c ...