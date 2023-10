Taranto-Crotone | Serie C | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 15 ottobre 2023)è una gara valida per l’ottavo turno dellaC: dove vederla in tv, le probabilie il pronostico Probabilmente ildi Lamberto Zauli, che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto in regular season non riuscendo poi a prendersi la promozione dai playoff, è la squadra che ha maggiormente deluso in questo avvio di stagione. Per ora i calabresi sono decimi in classifica con 10 punti conquistati in sette partite. Troppo pochi per chi punta al salto di categoria. Zauli, guida il(Lapresse) – Ilveggente.itAlla formazione pitagorica servirebbe una vittoria sul difficile campo deldi Eziolino Capuano. Un tecnico che ha caratteristiche diverse rispetto a quelle del suo collega: uno che in panchina non sta ...