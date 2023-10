Taranto-Crotone oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. I padroni di casa si trovano al centro della classifica con otto punti e sperano di conquistare una bella vittoria davanti ai propri tifosi in modo tale da agganciare la zona playoff. La squadra calabrese, invece, sta pian piano risalendo la china ed ha bisogno di altri tre punti per avvicinarsi alla vetta della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 251. SEGUI LASITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Fra le partite in programma per la serie C girone C: Latina - Monopoli,, Virtus Francavilla Fontana - Sorrento. In serie D girone H, tra le gare odierne: Fidelis Andria - Team ...

Taranto-Crotone: le porte chiuse nel destino… Blunote

VERSO TARANTO-CROTONE - Crotone, i convocati per il match contro il Taranto MondoRossoBlù.it

Questo pomeriggio alle ore 16.15 si terrà la sfida valevole per l’ottava giornata del girone C di Serie C 2023/24 tra Taranto e Crotone. Il match sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 251, ...L’ufficio stampa del Football Club Crotone comunica che le richieste di accredito giornalisti e fotografi per la gara di campionato Crotone-Foggia in programma sabato 21 ottobre alle ore 18.30 allo [… ...