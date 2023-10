Tancredi Palmeri difende Corona | “Dobbiamo sentire lezioni da chi regge il microfono a Moggi da 20 anni”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 15 ottobre 2023)si è scagliato sui social contro le critiche ricevute dopo l’intervista a Fabriziosulle scommesse illecite nel calcio., noto giornalista di Sportitalia, in questi giorni è finito al centro di pesanti critiche per aver intervistato in diretta Fabriziosul caso delle scommesse illegali che ha travolto il calcio italiano.ha reso noti i nomi di alcuni calciatori che sarebbero coinvolti nello scandalo, scatenando numerose polemiche. In risposta alle critiche ricevute,si è sfogato su Twitter pubblicando un duro messaggio: “Ma poidi giornalismo da chi da 20il ...