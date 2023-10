Tampona auto e aggredisce agenti | denunciato 50enne in stato di ebbrezza | senza assicurazione e con patente scaduta 

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella tardo pomeriggio di ieri, in Viale Principe di Napoli, una pattuglia della Polizia municipale, intervenuta per rilevare un incidente stradale, ove uno dei coinvolti evidentemente molto esagitato, rifiutava di declinare le proprie generalità e con fare minaccioso e alito vinoso, rifiutava di esibire i documenti di rito. A questo punto veniva invitato presso il Comando di Polizia municipale opponendosi con estrema violenza, accanendosi sul guidatore e mettendo in pericolo gli occupanti dell’vettura di servizio. I successivi controlli facevano saltar fuori che l’vettura Fiat 600 era sprovvista die che ladel conducente, D.DA. di anni 50, era scaduta da tre mesi. Il soggetto èdeferito all’rità Giudiziaria per ...