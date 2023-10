e i cortei pacifici "Credo che vietare le manifestazioni in un Paese democratico quando non sono manifestazioni violente, non sia una cosa giusta finché non c'è un allarme che la ...

Tajani: 'Sbagliato vietare cortei non violenti'. Ambasciatore israeliano: 'Manifestazioni pro Palestina Per me è doloroso' TGLA7

Tajani: in Italia non c'è rischio attentati ma non sottovalutiamo nulla AGI - Agenzia Italia

Il commento del ministro degli Esteri sul divieto di manifestare in appoggio alla Palestina e il commento amaro di Alon Bar "Altri paesi hanno proibito" ...Il dialogo va mantenuto anche con Paesi di cui non condividiamo la politica. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio ...