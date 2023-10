Tajani | in Italia non c' è rischio attentati ma non sottovalutiamo nulla

Leggi su agi

(Di domenica 15 ottobre 2023) AGI - In"non ci sono rischi imminenti" di un attentato "mava sottovalutato": lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, al telefono con l'emittente radiofonica Rtl, assicurando che le forze dell'ordine e l'intelligence sono al lavoro 24 ore su ventiquattro per evitare rischi. "L'sta facendo tutto ciò che si deve per garantire sicurezza ai cittadini, a cominciare da quelli di religione ebraica, dalle sinagoghe, dai quartieri a maggioranza di popolazione ebraica che saranno particolarmente protetti" ha spiegato. Il ministro degli Esteri e vicepremier ha affermato che "l'non sottovaluta i rischi, ci sarannno controlli a quelli che arrivano attraverso la migrazione regolare e irregolare, per impedire che si infiltrino terroristi. Avremo ...