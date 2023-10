Tajani | «Domani il re di Giordania sarà in Italia Stiamo cercando di evacuare gli italiani da Gaza»

(Di domenica 15 ottobre 2023) «il re diin». Parola del ministro degli Esteri Antonio, intervistato a Rtl. «di far uscire attraverso il Passo di Rafah, quello che collega la Striscia diall’Egitto, un gruppo dini che erano andati nella Striscia di», ha proseguito Tajaini, precisando che in questo gruppo «dovrebbero esserci una dozzina» di persone, alcuni sono italo-palestinesi. Quindi, ha aggiunto, «lavorando e cerchiamo di farli uscire appena ciun accordo tra israeliani e egiziani per fare uscire gli stranieri dalla Striscia di. Quindilavorando intensamente con il nostro Consolato a ...

il re di Giordania sarà in Italia". Parola del ministro degli Esteri Antonio, intervistato a Rtl. "Stiamo cercando di far uscire attraverso il Passo di Rafah, quello che collega la ...

Tajani domani in Israele, poi andrà in Giordania Agenzia ANSA

Tajani in Israele e Giordania, domani parte il viaggio QUOTIDIANO NAZIONALE

Tajani ha, poi, ricordato che domani il re di Giordania sarà in Italia nell'ambito del dialogo messo in campo, a livello internazionale, sulla crisi in Medio Oriente. L'importanza delle manifestazioni ...E c’è l’impegno “spasmodico” di Fi, spiega Antonio Tajani, per «adeguare sempre di più» gli assegni minimi.