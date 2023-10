Svizzera | critiche contro Sommer dopo i gol presi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023) MolteinYann, portiere della nazionale elvetica e dell’Inter,i golla Bielorussia Lapareggiala Bielorussia 3-3 e sul banco degli imputati per i tifosi elvetici ci va Yann, portiere della nazionale rossocrociata e dell’Inter. In occasioni di due gol su tre il portiere non è esente da colpe: nel primo caso accenna l’uscita ma poi ci ripensa e viene infilato, mentre nel secondo c’è un colpo di testa lento ma beffardo su cui non ha una reazione rapida. Molti i commenti sulle pagine social della, in cui lo accusano di «non riuscire a smettere di concedere gol evitabili» e che gli «mancano 10 cm».