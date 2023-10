Svizzera-Bielorussia | Sommer dal 1? | l’interista punta al clean sheet

Leggi su inter-news

(Di domenica 15 ottobre 2023)titolare in. Il portiere dell’Inter è alla prima uscita con la Nazionale in questa sosta dopo il rinvio del match contro Israele TITOLARE ? Yanntitolare in, gara valida per l’ottava giornata di qualificazione agli Europei del 2024 e in programma alle 18. Il portiere dell’Inter è alla prima uscita in questo ottobre con la Nazionale elvetica. Infatti, la selezione di Yakin ha dovuto saltare la gara contro Israele dopo i drammatici accadimenti dell’escalation in Medio Oriente. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...