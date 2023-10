Superbonus | cosa succede se non si finiscono i lavori quest’anno

Leggi su quifinanza

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il110% è al centro di una decisione pendente da parte del governo. Mentre il Ministro Giorgetti della Lega sembra determinato a non estendere la scadenza del 31 dicembre per i condomini che ancora devono completare i, il partito Forza Italia invece chiede un’estensione del bonus edilizio per consentire ai condomini di portare a termine iancora in corso. Quanti devono ancora finire iAlla fine di settembre, i cantieri nei condomini avevano raggiunto un avanzamento del 74,7%, ma rimangono ancora da completaredel valore di 12 miliardi di euro in 20.000 condomini. La scorsa settimana, al Senato, il partito Forza Italia ha ottenuto il via libera dell’esecutivo per un ordine del giorno nel decreto Asset, che chiede esplicitamente di prorogare di almeno tre mesi il ...