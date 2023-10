Super mamma di 9 figli | “Spendiamo 1 400 euro al mese per la spesa | mai al ristorante”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ana Iglesias èfelice, ama così tanto i bambini da averne messo al mondo 9 e racconta la loro vita sui social. Il suo nickname su Instagram e TikTok è “una locura de familia” che significa “una famiglia pazza” e lì racconta la loro vita frenetica scandita da un’organizzazione perfetta e tanto amore. La donna, 39 anni, è famosissima in Spagna grazie alla sua famiglia da Guinness dei primati. Oltre due milioni di follower ogni giorno seguono le giornate della suacrew, del marito Jesus Garcia e dei: Hugo (11), Víctor (10), Diego (8), Héctor (7), Laura (6 ), Mateo (4), Marco (3), Martina (1) e Luca, l’ultimo nato il 2 settembre. In un’intervista, laha raccontato quanto sia difficile organizzare le loro giornate ma in famiglia tutti collaborano e c’è molta ...