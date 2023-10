Su questo non ci sono dibattiti Levy rivela il vero piano di Israele

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Quale sarà il futuro di? Se n'è parlato nel corso della puntata di "In mezz'ora" andata in onda il 15 ottobre su Rai3. In collegamento c'era il filosofo Bernard-Henryche ha sottolineato il clima di compattezza che si respira nello Stato ebraico dopo le atrocità commesse da Hamas sabato 7 ottobre. “Non cipiù sinistra e destra, non cireligiosi e laici, c'è la volontà comune di sbarazzarsi di un gruppo terroristico islamista che opprime i palestinesi e minaccia l'esistenza di. Non cisuin.”#BernardHenriLévy#InMezzora @BHL pic.twitter.com/xGGDKOpx9s — In mezz'ora (@Inmezzorarai) October 15, 2023 "Ho osservato lo shock, lo spavento, il peggior crimine ...