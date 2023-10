Studio | ingegno e competitività | la storia della McLaren scuderia più titolata di sempre

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 15 ottobre 2023) Life&People.it La stagione di Formula 1 sta avendo un unico protagonista: il fenomeno Max Verstappen, pilota che in occasione del GP del Qatar ha ottenuto matematicamente il terzo titolo consecutivo. Eppure, nell’annata sportiva in corso si è rilevato anche la rinascita di uno dei team più gloriosi, lache grazie a un certosino investimento su due piloti molto giovani come Lando Norris ed Oscar Piastri ha ottenuto successi molto importanti, faticando nella prima parte di Campionato e salendo in cattedra gara dopo gara, riportando in modo graduale la casa automobilistica brittanica ai fasti di un tempo. L’esordio in salita Tutto ebbe inizio nel 1963, su inventiva di un pilota neozelandese con una grande mente imprenditoriale. Il suo nome era quello di Bruce...