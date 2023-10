Sport in tv oggi domenica 15 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in15: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Veneto Classic, il nuoto con la Coppa del Mondo, il rugby con i Mondiali, i motori con il Motomondiale, e molto altro ancora. Per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP dell’Indonesia, con il warm up e le gare che si disputeranno a Mandalika e saranno valide per la quindicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. I Mondiali di rugby, in corso in Francia, vedranno concludersii quarti di finale: alle ore 17.00 si giocherà la sfida tra l’Inghilterra, prima nella Pool D, e le Fiji, seconde nella Pool C, mentre alle ore 21.00 si scontreranno Francia e Sudafrica. Quando la MotoGP su TV8, ...