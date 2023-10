Spazio | un' azienda è stata multata per averlo inquinato

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le autorità degli Stati Uniti ha sanzionato per 150mila dollari Dish Network, società attiva nel settore delle pay tv, per non aver rimosso un suo satellite in disuso dalloorbitale terrestre

...gratuita per implementare il proprio curriculum e avere la possibilità di entrare in. ... Largoanche ai corsi inerenti la parte più creativa. Prevista formazione per coloro che si sentono ...

Energia solare nello spazio: non è fantascienza WIRED Italia

La start-up ideale per i dipendenti: «Cucina, giochi e spritz così si lavora meglio» ilgazzettino.it

Nel 2035, potrebbe essere in orbita una "fattoria spaziale solare" ideata dalla società Space Solar. Questo progetto consiste in enormi pannelli solari che invierebbero energia sulla Terra, sfruttando ...PADOVA - Ha sede a Padova, vicino a corso Milano, la "piccola" start-up che si sta facendo strada nelle classifiche nazionali, e non, come luogo di lavoro tra i ...