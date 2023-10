(Di domenica 15 ottobre 2023) Peril suoha avuto la brillante idea di sparare colpi di pistola in, forse per emulare i personaggi di un film o di una serie sulla malavita. Si trattava di un'arma a salve ma la cosa ha comunque scatenato iltra la. È accaduto a Napoli, nella...

Ancora un altro caso di violenza a scuola e, soprattutto, dida pistole adcompressa. Stavolta ci troviamo nel salernitano, come riporta Il Corriere della Sera. Qui una docente di sostegno è stata colpita in varie parti del corpo da una pistola a ...

Spari in aria per festeggiare il 14esimo compleanno, panico tra la folla Today.it

Studente spara alla docente colpi di la pistola ad aria compressa: il giovane aveva incolpato un compagno. Nessuna denuncia Orizzonte Scuola

Ancora colpi di pistola ad aria compressa in classe: in provincia di Salerno un'insegnante di sostegno è stata colpita in varie parti del corpo da una pistola a pallini portata a scuola da uno student ...Studente spara alla docente colpi di pistola ad aria compressa: il giovane aveva incolpato un compagno. Nessuna denuncia Di Ancora colpi di pistola ad aria compressa in classe: in provincia di Salerno ...