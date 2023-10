Spara a 14 anni per festeggiare compleanno | panico a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutie folla in fuga per spari nella serata di ieri nella Galleria Umberto di. Gli agenti della Polizia locale, accorsi sul posto e facendosi strada tra la gente che scappava, hanno individuato un ragazzo di 14che intimidiva i passanti con una pistola. Alla vista degli agenti, si è dato alla fuga lanciando a terra l’arma che, come successivamente accertato, era una pistola a salve (senza tappo rosso) che avevato 5 colpi. Il ragazzo è stato poi bloccato mentre tentava di dileguarsi nei Quartieri Spagnoli e si è accertato che si trattava di un minore che proprio ieri compiva 14. Insomma gli spari erano il momento clou dei suoi festeggiamenti per il. Di quanto accaduto è stata inviata relazione all’autorità giudiziaria dei ...