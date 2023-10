Soucek nel mirino dell’Inter! Ausilio lo segue e fiuta l’occasione – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 15 ottobre 2023)resta un obiettivo concreto per il centrocampo dell’Inter. Non solo Andrea Colpani, Pierolavora concretamente già per il mercato di gennaio e non solo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Direttore Sportivo nerazzurro ha seguito da vicino il centrocampista ceco. DAL VIVO – Simone Inzaghi chiama, Pierorisponde. La dirigenza è a lavoro per soddisfare le richieste dell’allenatore anche per quanto riguarda le prossime sessioni di mercato. Serve aggiungere centimetri (oltre la qualità) a centrocampo, così il Direttore Sportivo nerazzurro oltre che ricercare talenti in Serie A come nel caso di Andrea Colpani del Monza,da vicino anche le vicende legate a Tomas, centrocampista del West Ham. Classe 1995 alto 192 centimetri, rispecchia ...