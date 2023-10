Sottocorona avverte | Giornate grigie | dove colpirà la pioggia

Leggi su iltempo

(Di domenica 15 ottobre 2023) "Parliamo ancora di temperature": così Paoloesordisce nell'ultimo video pubblicato sui canali ufficiali di La7. L'esperto, mostrando sul maxi schermo una carta della Marina americana, spiega: "Questa carta ci dà la situazione delle temperature a 1500 metri. Da quella si fa presto la temperatura del suolo: si aggiungono 10 gradi. La cosa interessante è che c'è questa linea azzurra che è lo 0 termico. In tutte le zone attraversate dalla linea azzurra, può nevicare". Il meteorologo chiarisce però che "sull'Italia siamo ancora con le linee rosse, che vanno di 3 gradi in 3 gradi. Questa che prende parte del Sud e del Centro è una 15 gradi". Che temperature dobbiamo aspettarci? "Per oggi al Sud le temperature sono ancora elevate. Al Nord si arriva a circa 9 gradi, quindi 19 gradi la temperatura possibile", afferma. Ma non è ...