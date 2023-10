Sophie Codegoni e il simpatico video con Basciano prima del parto

Alessandro Basciano ha traditocon una ex fidanzata con la quale avrebbe passato tre giorni ad Ibiza inventando delle scuse per non farsi disturbare dalla mamma di sua figlia Celine Blue (nata appena cinque mesi fa).

Sophie Codegoni: "Alessandro Basciano mi ha tradita. Ne ho le prove" Mediaset Infinity

Sophie Codegoni: Alessandro Basciano mi ha tradito con la ex. Mentre partorivo, è andato a dormire Fanpage.it

Dopo lo sfogo di Sophie Codegoni ospite a Verissimo, sulla questione è intervenuto Basciano (“che l’ha detto alla mamma ed anche all’avvocato”) per chiedere il diritto di replica. In queste ore anche ...Vi anticipiamo un'altra batteria di concorrenti vip di una delle puntate speciali del programma di Rai2 condotto da Pino Insegno ...