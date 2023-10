Sophie Codegoni | “Alessandro mi ha tradita Mentre partorivo | lui era a casa a dormire”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 15 ottobre 2023)sceglie “Verissimo” per vuotare il sacco sulla rottura conBasciano. L’influencer e il dj si erano conosciuti e innamorati nel 2021 nelladel “Grande Fratello Vip”. Lo scorso maggio, sono diventati genitori di Céline Blue. “L’ultima volta abbiamo scoperto il sesso della nostra bambina con te e ora è tosta, è dura”, ricordadopo essersi accomodata nel salotto di Silvia Toffanin. “E’ un momento brutto, difficile, cerco di essere forte e di andare avanti per la mia bambina perché lei ha me – confessa – La guardo negli occhi e dico: ‘Io ti passo la serenità, io ti passo la felicità, dobbiamo stare bene, devi stare bene, quindi forza’. Conle cose non andavano bene già da un mesetto. Ho deciso ...