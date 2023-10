Solidarietà araba? Sì | ma niente immigrati

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) Auto stracariche, carretti, gente a piedi: una fila lunghissima di persone lascia il nord di Gaza e fugge verso sud durante le sei ore di apertura dei due corridoi umanitari verso la parte meridionale della Striscia, da Beit Hanoun a Khan Yunis, o da Daldul e Al-Sana in direzione di Salah Al-Din e Al-Bahr. Persone che accolgono l'invito di Israele di spostarsi dalla zona nel mirino dell'operazione militare iniziata per tentare di salvare gli ostaggi ed eliminare i terroristi; persone che evidentemente ignorano l'appello a «non lasciare le proprie case» diffuso da Hamas. La direzione Sud inevitabilmente rimanda all'Egitto, a quel valico di Rafah che il Cairo ha chiuso e, per l'apertura del quale, anche ieri si è trattato: dalla stessa Gaza sono arrivate richieste esplicite, ma senza risultati. È così che l'Egitto si fa plasticamente testimone del sentimento dei Paesi arabi, che non ...