Sociable Soccer 24 | il nuovo gioco di calcio atteso dai fan

(Di domenica 15 ottobre 2023) Presto sarà disponibile per tutti gli amanti della simulazione calcistica in video, e non solo, il24”. Tutto quello che c’è da sapere su questoin arrivo per PC e Console. L’autunno è la stagione più calda per quanto concerne i giochi di simulazione calcistica. Tutti i titoli più importanti legati al mondo delescono infatti in queste settimane: EA Sports FC 24 (ilFIFA, ndr) è disponibile già da diverse settimane ed è già un successo. Senza dimenticare altri titoli come Football Manager 24 (che uscirà nelle prossime settimane) e la nuova stagione di eFootball, che si è presentato sul mercato con novità nel gameplay apprezzate da molti degli appassionati. Presto, però, sarà disponibile (dopo un’attesa di ben 5 anni, ndr) ...

The PC and Switch versions of Sociable Soccer 24 – the arcade football game from the creator of Sensible Soccer ...Sociable Soccer 24 will also include a FIFPRO license, allowing the game to portray over 10,000 real-life football stars as part of its roster of players. According to a press release from developer ...