Sobibor – la grande fuga | la storia vera che ha ispirato il film

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il– laè basato sulladella rivolta di, avvenuta nel 1943 nella Polonia occupata dai tedeschi. Il protagonista delè il soldato ebreo-sovietico Alexander Pechersky, che era un tenente dell’Armata Rossa. Nell’ottobre 1943 fu deportato nel campo di sterminio di, dove gli ebrei venivano sterminati nelle camere a gas. In sole tre settimane, Pechersky pianificò una rivolta con prigionieri provenienti dalla Polonia e da altre località dell’Europa occidentale. La rivolta ebbe in parte successo, consentendo ladi circa 300 prigionieri, di cui circa 60 sopravvissero alla guerra.è stato un campo di sterminio costruito e gestito dalla ...

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 15 Ottobre 2023- LaFuga (Drammatico, Guerra) in onda alle 21 su Iris , un film di Konstantin Khabenskiy, con ...

Per la prima serata in tv, domenica 15 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "Cuori 2". Verranno proposti due episodi dal titolo "Quattro centimetri d'invidia" e "L'ora della verità".