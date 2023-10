Si può parlare di genocidio del popolo palestinese?

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo l'attacco terroristico di Hamas, ildel. Non ci sono altre parole per descrivere quanto sta accadendo. Assediare una città come Gaza, con una densità abitativa tra le più alte al mondo, togliendo acqua ed energia alla popolazione e – contemporaneamente –...

..." ha detto Anelli " Non so se ci sono profili di carattere penale e neppure se si possadi ...nazionale per i servizi sanitari regionali LE VISITE E per le visite Una otorinolaringoiatrica...

9 suggerimenti su come parlare ai bambini di guerra e conflitti Unicef