Serie C 2023 2024 | pareggi casalinghi per Cesena e Spal

(Di domenica 15 ottobre 2023) Prosegue lacon i match validi per l’ottava giornata del Girone B. RISULTATI E CLASSIFICHE Un grande Sestri Levante ferma ilsul 2-2. La neopromossa formazione ligure gioca un match gagliardo ottenendo un punto pesantissimo al Manuzzi. Apre le marcature Ciofi al 9? e Pane risponde al 45? con il gol dell’1-1. Sempre Ciofi segna il 2-1 al 64?, ma Forte dopo solo un minuto trova la rete del 2-2. Si ferma a 6 partite la striscia di vittorie consecutive del, che non vince per la seconda volta in stagione dopo la sconfitta all’esordio con l’Olbia. Il Sestri Levante sale a 5 punti al 19° posto a -2 dalla zona salvezza occupata dalla Juventus U23. La squadra di Toscano non riesce ad accorciare sulla Torres, fermata sull’1-1 dal Perugia, e resta a -3 a 19 punti. Nella prossima ...