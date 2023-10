Serie A | Arthur rinasce alla Fiorentina e non sente la mancanza del Barcellona | “La verità è che lo seguo poco”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 15 ottobre 2023) 2023-10-12 12:36:23A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Eio brasiliano Arturo Meloun giocatore che ha ha ritrovato il sorrisodopo una stagione da dimenticare Liverpool segnato da un infortunio, ricordava ilsquadra per la quale nutre un affetto speciale essendo la sua prima squadra in Europa, per augurare loro buona fortuna. “Laè che ormai non lomoltoma è un club a cui sono molto affezionato perché è stata la mia prima squadra in Europa, quindi Vi auguro buona fortuna”ha dichiarato in un’intervista all’EFE. Ilè un club a cui sono molto affezionato perché è stata la mia prima squadra in Europa Artù Il brasiliano Ha giocato nelle fila del...