rientra due volte (15 - 14; 19 - 19) ma nel finale di set un paio di errori di Akimova ed altrettanti attacchi coraggiosi di Smarzek (9 nel set) consegnano il terzo parziale a Casalmaggiore (...

Pallavolo serie A1 f - La Vbc ci riprova a Novara La Voce di Mantova

Serie A-1: Novara e Scandicci tengono il passo delle prime La Gazzetta dello Sport

Le ragazze di Bernardi superano in quattro set Casalmaggiore e si confermano al comando della classifica insieme a Milano, Conegliano e Scandicci. Ancora una prova decisamente sopra le righe per Akimo ...Il 24enne attaccante portoghese, legato al club di Corso Vittorio Emanuele da un contratto fino al 30 Giugno 2025, ha realizzato 5 reti in 9 match di Serie B per complessivi 754 minuti in campo ...