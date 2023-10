Serata di festa si trasforma in tragedia | il famoso giornalista muore improvvisamente

Leggi su tvzap

(Di domenica 15 ottobre 2023) Social. . La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Doveva essere unadi, si èta in una. Il, scrittore, documentarista e saggista fiorentino Fabrizio Borghini è morto all’età di 76 anni, colpito da malore, durante la proiezione del primo film del figlio Lorenzo.Leggi anche: Mondo dello spettacolo in lutto, è morto nel conflitto in Israele: la notizia poco fa da Netflix Leggi anche: Italia in lutto, è morto mentre si trovava in vacanza: era conosciuto in tutto il mondo Leggi anche: Aereo si schianta sul tetto di una casa, morto un italiano Leggi anche: Addio all’amato attore: è morto, le cause svelate poco fa Fabrizio Borghini è morto per un malore: il ...