Selvaggia Lucarelli | chi è il fidanzato Lorenzo Biagiarelli | “Ci ho provato con lui per tre giorni”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023): al fianco della giudice di Ballando Con Le Stelle c’è il, chef e influencer al quale è legata da circa otto anni. Vedremo la 49enne tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In, in onda dalle 14:00 su Raiuno, insieme al resto della giuria dello show condotto da Milly Carlucci al via il prossimo sabato nel prime time della rete ammiraglia. Nel passato sentimentale dici sono stati Max Giusti e Laerte Pappalardo, che l’ha resa madre di Leon unico figlio della nota opinionista ed influencer. Nel 2015 lo strano incontro con lo chefavvenuto sui social, come la stessa aveva raccontato ospite del programma di Daria Bignardi “L’Assedio”: “Ci siamo conosciuti grazie a ...