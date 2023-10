Secondo incidente a Mestre | i testimoni | «L’autista ha avuto un malore» Il Comune sospende i bus de “La Linea” | e la Procura apre un’inchiesta

Leggi su open.online

(Di domenica 15 ottobre 2023) Si fa strada l’ipotesi deldeldell’autobus elettrico che ieri 14 ottobre si è schiantato in via Carducci a, a pochi passi dal centro della città deldi Venezia. «Mi sono sentito male»: sono queste le parole che il conducente avrebbe detto ad alcunidell’. Il veicolo appartiene alla società La, la stessa di quello che lo scorso 3 ottobre è precipitato dal cavalcavia Vempa, provocando una vera e propria tragedia con un bilancio di 21 persone morte e 15 feriti, di cui alcuni gravi. Due episodi di entità diversa, considerato che lo schianto di ieri non ha provocato vittime. Stando a quanto appreso finora, il bilancio sarebbe di tredici persone ferite, di cui nessuna in gravi condizioni. «Ho sentito il botto alle 21 ...