Secondo gli exit poll l’opposizione centrista e filoeuropea ha vinto le elezioni polacche

(Di domenica 15 ottobre 2023)gliha ottenuto la maggioranza parlamentare allelegislative di domenica in Polonia. Leggi

Considerando i seggi,l'exit poll Ipsos, i tre partiti dell'opposizione guidata da Donald ...bassa del parlamento polacco con 248 deputati a fronte dei 200 che avrebbe il Pis unendosi con...

Secondo gli exit poll l'opposizione centrista e filoeuropea ha vinto le ... Internazionale

Exit poll Polonia: la maggioranza dei seggi all'opposizione. Tusk: "È il giorno della rinascita" RaiNews

Ci sono grandi notizie per l’aeroporto campano e per i viaggiatori: i voli verso il continente americano stanno aumentando notevolmente. Nell’attuale epoca gli aeroporti e gli aerei sono fondamentali ...Secondo gli exit poll delle elezioni in Polonia, il primo partito è Diritto e Giustizia (PiS) con il 36,8%, insufficiente però a fare una ...