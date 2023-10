Scudetto | Zaccardo | «Il Milan ha cambiato molto | l’Inter ha l’1% di chance»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le parole di Cristiansulla lotta: «Credo che i rossoneri possano giocarsela fino alla fine» Al Festival dello Sport di Trento, Cristianha parlato così della corsa. Di seguito le sue parole. «Ilun po’ quest’anno, ha comprato tanti giocatori nuovi. La partenza della squadra è stata positiva, credo che i rossoneri possano giocarsela fino alla fine in questo campionato aperto. Sulla carta forseha un 1% in più per vincere lo, ma era così anche l’anno scorso».