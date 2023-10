Scudetto | arriva la sentenza che fa scatenare i tifosi | ‘condannato’ il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 15 ottobre 2023)no le dichiarazioni dell’allenatore in merito ale alle iniziali prestazioni azzurri, con annesso focus sulla corsa. L’inizio di stagione attraversato delha vissuto toni completamente opposti rispetto alla cavalcatadello scorso anno, portando non pochi malumori all’ombra del Vesuvio. Tra risultati deludenti, incomprensioni tattiche fra giocatori ed allenatori e casi extra-campo, il clima nella città partenopea si è infatti appesantito notevolmente nel giro di un anno, portando parecchi personaggi di spicco a ricredersi sul conto degli azzurri. Fra questi, presente anche una leggenda del calcio italiano, ad oggi allenatore ed intervenuto sulnonché sulla corsa al titolo in Serie A. Ildelude Pirlo, le parole Presente ...