Scommesse | Zaniolo si difende | il retroscena

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nicolòprova arsi dopo essere rimasto coinvolto nel casoed essere allontanato dal ritiro della Nazionale. Nel frattempo, il giocatore è tornato in Inghilterra Non sono giorni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... le chat che ha in mano la polizia avrebbero smentito le difese di Nicolòe Sandro Tonali, che sostenevano di ...

Scandalo scommesse - Tutte le notizie di venerdì. Sacchi: "Ci devono essere regole". La nota della Juve La Gazzetta dello Sport

Tuttosport oggi in edicola traccia la linea difensiva di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, altri due accusati oltre allo juventino Nicolò Fagioli per il caso scommesse. Il primo, insieme al suo pool di ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.