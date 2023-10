Scommesse | Pistocchi | “Via tutti dalla Figc | Baggio sia il nuovo presidente”

Leggi su sportface

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il giornalista Maurizioha commentato sui social il casoche sta tenendo banco nel panorama calcistico italiano: “Devono andare via. Provo un senso di disagio nei confronti di questa vicenda. Lo avevo già provato in passato e mi sento quasi responsabile per la mia passione. Maradona diceva che il pallone non si sporca, noi ci siamo riusciti. Ci sono giornalisti collusi e tesserati squalificati. Il vero sconfitto è l’amore per il calcio e chi segue il calcio da tifoso. Servirebbealla presidenza della”. SportFace.