Scommesse | la storia di Toni Kay | squalificato a vita per 50 sterline puntate su una sola partita

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Quando iniziai a giocare a calcio non avrei mai pensato che potesse diventare la mia professione. A Sheffield giocavamo tutti a pallone....

di ALESSANDRO CAMILLI Sapete che c'è Che non è un sospetto per così dire "sportivo" e neanche una possibilecome si dice di "calcio" . Se è, allora è ladi un incontro ravvicinato tra calciatori famosi e criminalità. Contatto mediato e realizzato attraverso leclandestine . Perché le...

Scommesse: dallo scandalo anni 80 a Cristiano Doni, la lunga storia di un vizio Virgilio Sport

I 30 giocatori di 5 società nel giro delle scommesse illegali, i siti e la ... Open

"Non entro nel merito dell’intervista, per quanto mi riguarda ha usato un linguaggio calcistico che ci sta tutto, e non vedo nulla di particolarmente strano - ha aggiunto Fabiani - Ciro ha fatto un ...Cristiano Giuntoli, intervenuto nel corso del 'Festival di Trento' organizzato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato del caso delle scommesse illecite che ha travolto ...