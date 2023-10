Scommesse | la chat incastra Bonucci | ora rischia la squalifica

Leggi su rompipallone

(Di domenica 15 ottobre 2023) Nelleesaminate di Nicolò Fagioli spunta anche il nome dell’ex bianconero Leonardo: svelato cosa rischierebbe il difensore Il calcio italiano è nel caos più totale, il motivo? Leillegali fatte da alcuni giocatori della Serie A e della Nazionale azzurra. Il primo ad essere stato indagato è stato il bianconero Nicolò Fagioli. Il ragazzo però si è autodenunciato e adesso sta collaborando con la giustizia per cercare di ricevere una punizione un po’ meno dura. Subito dopo il giocatore classe 2001, nel mirino della giustizia sportiva e della procura di Torino sono comparsi altri due nomi: quello di Nicolò Zaniolo e quello di Sandro Tonali, che dopo la notizia sono stati allontanati dal ritiro del ritiro della Nazionale, non potendo partire per la gara contro il Malta. Il cerchio però potrebbe allargarsi sempre di ...