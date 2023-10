Scommesse illegali | dal telefono di Fagioli spuntano le chat con Leonardo Bonucci

Leggi su open.online

(Di domenica 15 ottobre 2023) È daldi Nicolò, il primo calciatore a essere travolto dall’inchiesta sullenel mondo del calcio, che continuano a uscire gli elementi utili all’indagine della procura di Torino. Dalledello juventino, rivela oggi Repubblica, emergerebbe che la sua ludopatia non era affatto un segreto. Ne erano a conoscenza almeno un esponente dello staff tecnico del club torinese – ma certamente non si tratta dell’allenatore Massimiliano Allegri – e due compagni di squadra. Agli atti sarebbero finite anche alcune conversazioni trasul tema. Pare che l’ex capitano bianconero fosse ben a conoscenza della malattia di cui soffriva il compagno di spogliatoio, mentre non ci ...