Scommesse | avvocato Zaniolo | “Indagato per un reato minore | nessun intervento da Procura Figc”

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Ad oggi sappiamo che ha ricevuto un avviso di garanzia il 12 ottobre su ordine delladi Repubblica di Torino e contestualmente gli hanno sequestrato il telefono, atto investigativo comune nell’ambito di un procedimento che lo vedeper violazione dell’articolo 4, legge 401 del 1989, perché parliamo di unche prevede una sanzione con l’ammenda, anche oblabile. Adesso gli investigatori studieranno il contenuto del telefono e vedremo ma oltre a questonon ha ricevuto nulla e non è stato organizzato alcun interrogatorio dalladi Torino”. Lo ha detto Gianluca Tognozzi,e legale di Nicolò, in merito alla vicenda delleillegali in un’intervista a Radio Sportiva: ...

'Nicolò non ha mai scommesso - le parole dell'- Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker e blackjack su piattaforme online illegali , senza però sapere ...

Caso scommesse, avv. Di Cintio: "Sanzioni pesanti. I rischi per i club" | ESCLUSIVO CalcioMercato.it

In data 15 Ottobre, per mezzo PEC, riceviamo una lettera di diffida da parte di uno studio legale salernitano per nome e per conto di ...Scommesse Zaniolo, interviene l’avvocato dell’attaccante, Gianluca Tognozzi. E fa chiarezza sia sulla posizione del suo assistito che sulle sanzioni che potrebbe ricevere. Ai microfoni de La Gazzetta ...