(Di domenica 15 ottobre 2023) Newcastle e Aston Villa accoglieranno Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo senza pregiudizi, dicono in Inghilterra. Li ascolteranno, sentiranno le loro versioni e fino a quando la giustizia non si ...

In 29 casi, poi, le puntate hanno riguardato direttamente la sua squadra: 16 lea favore in 15 partite, 11 delle quali giocate dallo stesso attaccante, le altre 13 erano contro, ma in ...

Scommesse, all’estero non sono meglio di noi: tutti i casi Corriere dello Sport

Corona svela la fonte che gli dice tutto sulle scommesse: risale all ... Fanpage.it

Il responsabile Sport del PD Mauro Berruto ha commentato la vicenda relativa alle scommesse che vedrebbe coinvolti diversi calciatori ...Dopo questa, necessaria, premessa, proviamo però a ricostruire quanto è successo negli ultimi giorni, spostando l’attenzione proprio sull’ultimo nome uscito in questo scandalo legato alle scommesse.