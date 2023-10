Schumacher | l’annuncio gela i tifosi | “Non c’è più fiducia”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le dichiarazioni su Micknon lasciano spazio ad ulteriori interpretazioni. Il futuro in Formula 1 del figlio d’arte è a rischio Dopo un brillante avvio, la carriera di Micksi ritrova ora in un brutto momento di stallo. I suoi risultati nelle categorie minori avevano acceso le speranze dei più appassionati, speranzosi che il giovane pilota potesse ripercorrere le gloriose orme del padre Michael, magari proprio in Ferrari. Vincitore del campionato di Formula 3 nel 2018 e di quello di Formula 2 nel 2020, Mick si è guadagnato le sue prime chances nella massima categoria nei due anni seguenti. Nel 2021 e nel 2022 ha infatti guidato la monoposto della Haas. Ad oggi, la sua esperienza in Formula 1 si è fermata lì. Il mancato rinnovo con la scuderia americana gli ha impedito di ritagliarsi uno spazio nella griglia di partenza di questa ...