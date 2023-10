Scandalo scommesse | ' Bonucci sapeva di Fagioli' Le lacrime di Tonali e i furti alla madre di Zaniolo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Leonardo. L'ex capitano della Juve non è fra gli indagati nella nuova inchiesta sulleillecite da parte di giocatori di serie A che è partita dal coinvolgimento del giovane ...

Amante dello sport e del calcio, Ferrari non ha potuto non spendere una parola per lodelleche sta balzando agli onori di cronaca. 'Solo che sono arrabbiatissima con questi ...

Scandalo scommesse - Il “pentito” Fagioli: “Sapevo di sbagliare, ma così fan tutti” Il Fatto Quotidiano

Si allargano e approfondiscono le indagini della Procura che tiene conto anche delle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona e dal suo sito DillingerNews ...Caso scommesse, nelle chat di Fagioli spunta Bonucci: "Altri della Juventus sapevano". L'ex difensore sapeva del vizio, secondo Repubblica ...