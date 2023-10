Scandalo calcioscommesse | Pistocchi | “Aveva ragione Maradona”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il calcio italiano nell’occhio del ciclone dopo loscommesse, Maurizioci ha tenuto ad esprimersi sulla questione L’intero panorama calcistico italiano è in subbuglio dopo loscommesse reso noto da Fabrizio Corona. Per ora sono stati svelati solo quattro nomi, ma Corona ha annunciato di possedere una lunga lista, con più di cinquanta calciatori coinvolti. Si tratta di unoepocale, come non se ne vedevano da tempo, almeno da Calciopoli. Il rischio di uno stravolgimento totale dei piani alti del calcio italiano è molto alto. In tanti ci hanno tenuto, in questi giorni, ad esprimersi sulla questione. Anche Mauriziolo ha fatto, ma facendo riferimento a Diego Armando, le dichiarazioni di ...