Scaletta di Madonna nel 2023 | al via il Celebration Tour

Leggi su optimagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) Parte da Londra ilmondiale di. L’artista torna sul palco per ilche farà tappa nelle principali città europee ed anche in Italia. Nelladineltutte le sue hit più celebri, le canzoni che hanno caratterizzato i suoi 40 anni di carriera. Una vera e propria celebrazione della sua musica, a 360 gradi, che parte da Londra per portaredal vivo in tutta Europa, e non solo. 78 date in 15 Paesi, lanée ha avuto inizio dalla O2 Arena di Londra dove sono attesi ben 4 spettacoli, tutti rigorosamente sold out. E cresce sempre di più l’attesa per gli spettacoli italiani.sarà in Italia nel, per due appuntamenti a Milano. Le date ...