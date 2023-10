Sanabria | «Minacce di morte alla mia famiglia per un fatto mai accaduto»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il calciatore del Torino Antonio, durante la partita delle Nazionali tra Paraguay e Argentina, è stato “accusato” di aver sputato verso Leo Messi, che era di spalle e inizialmente non si era accorto di ciò. Tuttosport riporta le parole dell’attaccante granata su Instagram riguardo l’: “«Mi vedo costretto a parlare per smentire quello che è successo durante la partita contro l’Argentina. Per il semplicedi vedere la miacolpita e subire moltepliciper unmai. Non farei mai nulla del genere nei confronti di nessun collega o persona per rispetto. Che esempio darei alle mie figlie commettendo un atto del genere? Vi consiglio di guardare tutte le immagini». Non si può dar torto a prescindere a, ...