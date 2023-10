San Marino al gala Niaf | Righi “Rafforziamo legame con Italia e Usa”

(Di domenica 15 ottobre 2023) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il rapporto con gli Stati Uniti e con l'è fondamentale per la Repubblica di San, in un momento in cui stiamo cercando sempre di più di aprire i nostri confini, le nostre relazioni, anche e soprattutto dal punto di vista dello sviluppo economico”. Lo dice Fabio, segretario di Stato all'Industria della Repubblica di San, in un'intervista all'Italpress a margine delper il 48esimo anniversario della Nationaln-American Foundation ().Rafforzare quindi il“con i principali partner territoriali, in particolare la Repubblicana, e con gli Stati Uniti che sono i principali partner della regione di cui la Repubblica di Sanfa ...

WASHINGTON (STATI UNITI) - 'Il rapporto con gli Stati Uniti e con l'Italia è fondamentale per la Repubblica di, in un momento in cui stiamo cercando sempre di più di aprire i nostri confini, le nostre relazioni, anche e soprattutto dal punto di vista economico'. Lo dice Fabio Righi, segretario di ...

Righi "Per San Marino fondamentale il legame con Italia e Stati Uniti" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Calcio, Nazionale, i convocati di San Marino per la Danimarca, due novità. San Marino Rtv

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il rapporto con gli Stati Uniti e con l’Italia è fondamentale per la Repubblica di San ...WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il rapporto con gli Stati Uniti e con l'Italia è fondamentale per la Repubblica di San Marino, in un ...