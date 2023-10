Samuel Dilas è gravissimo | Malore improvviso

(Di domenica 15 ottobre 2023) Lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale, al Civile di Brescia., giocatore di basket di 24 anni in forza alla Virtus Lumezzane. L'atleta è ricoverato in terapia intensiva per un graveche lo ha colpito venerdì sera.Il classe 1999, originario di Novellara, in...

Ore di angoscia per Samuel Dilas: a 24 anni in coma per una trombosi Gazzetta di Reggio

Malore improvviso per Samuel Dilas: la sua vita appesa a un filo BresciaToday

Il giovane cestista gioca nel club bresciano dal 2021, dopo esperienze a Forlì e Avellino. È originario di Novellara, cittadina del Reggiano. Con lui ai Civili ci sono papà Torsen e mamma Chiara ...NOVELLARA (Reggio Emilia) – Sono ore di angoscia, in casa Pallacanestro Novellara e in un tutto il paese della Bassa, per Samuel Dilas, 24enne giocatore di basket nato a Novellara, in forza alla Virtu ...