Saelemaekers | 'Motta mi ha fatto sentire importante | per lui farei come Giroud Al Milan non sorridevo'

Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Thiagoe Eusebio Di Francesco. ... Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee Ballottaggi: Ndoye 60% -40% ...

Saelemaekers: "Maldini non voleva cedermi. Avevo perso la gioia, Bologna e Motta me l'hanno ridata" La Gazzetta dello Sport

BOLOGNA, SAELEMAEKERS: "AL MILAN ERO GIÙ, MOTTA MI HA DATO FIDUCIA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nuova vita per Alexis Saelemaekers, passato dal Milan al Bologna in estate: il belga torna a sentirsi importante con Motta, dopo aver perso il sorriso ...“Ci siamo parlati: da un allenatore non ho mai ricevuto parole come le sue. Avevo perso la gioia nell’ultimo anno di Milan non ho avuto tempo ...